ACM let scherp op afhandeling reisvouchers en annuleringen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) let komende tijd scherp op de manier waarop de reisbranche omgaat met annuleringen en terugbetalingen van pakketreizen vanwege corona. Dat geldt vooral voor de vouchers die vorig jaar zijn uitgegeven en in de loop van dit jaar uitbetaald of verzilverd moeten worden.

De toezichthouder verwacht dat reisorganisaties zich inzetten voor een correcte afhandeling van de eerder uitgegeven vouchers. Dat betekent terugbetaling van de reissom als de voucher niet wordt ingezet voor een nieuwe reis. Vanaf maart zal de looptijd van een jaar verstrijken van de vouchers die de reisbranche aan het begin van de coronacrisis heeft uitgegeven. Dan zullen de eerste terugbetalingen aan consumenten moeten plaatsvinden.

De ACM verwacht dat reisaanbieders mensen automatisch, dus zonder dat zij daar zelf om hoeven te vragen, de reissom terugbetalen. Voor de afwikkeling van de vouchers voor losse vliegtickets ligt het toezicht bij de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT).

Sinds 1 januari dit jaar vallen reizen die de reisaanbieder annuleert weer onder de normale regel van terugbetaling binnen veertien dagen. Alle aanbieders van pakketreizen moeten consumenten binnen twee weken hun geld terugbetalen als de reis niet kan doorgaan. Dit is de uitkomst van de afspraken die het kabinet met de reisbranche heeft gemaakt bij de totstandkoming van de ‘voucher-kredietfaciliteit’. “We zien erop toe dat bedrijven zich hieraan houden”, laat Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, weten.