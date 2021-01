Biden: tegenvallend banenrapport toont noodzaak extra steun aan

Het tegenvallende rapport over de Amerikaanse banenmarkt dat vrijdag naar buiten kwam, toont de noodzaak aan voor verdere steunmaatregelen voor huishouders in de Verenigde Staten. Dat zei aankomend president Joe Biden.

Biden, die op 20 januari wordt ingezworen, vindt dat snel meer directe steun nodig is voor huishoudens, waaronder een steuncheque van 2000 dollar. Dankzij de Democratische controle van de Senaat wordt het voor Biden veel makkelijker om extra coronasteunpakketten voor de economie door het Congres te krijgen.

Eerder op de dag werd bekend dat de werkgelegenheid in de VS in december onverwacht is gekrompen, de eerste krimp sinds april. Dat komt vooral door het sterk stijgende aantal virusbesmettingen. Door de aangescherpte coronamaatregelen worden bijvoorbeeld horeca en de vrijetijdssector flink getroffen.