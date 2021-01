Duitse industrie zette herstel door

De Duitse industrie heeft in november meer geproduceerd dan een maand eerder, meldt het Duitse federale statistiekbureau. Dat was door economen al verwacht, maar de toename was nog iets sterker dan voorzien. De Duitse industrie kreeg vroeg vorig jaar een klap door het coronavirus toen de vraag uit Azië wegviel, maar herstelt zich sindsdien gestaag. Extra coronamaatregelen in november tastten dat herstel dus niet aan.

De productie ging met 0,9 procent omhoog ten opzichte van oktober, waar economen een toename met 0,8 procent hadden voorzien. In oktober ging de productie nog met een bijgestelde procent omhoog. Ten opzichte van november 2019 lag de industriële productie nog wel 2,6 procent lager.

Eerder deze week werd ook al bekend dat de fabrieksorders in november stegen, wat hoop geeft voor een aanhoudende groei van de industriële productie. Economen denken dat daardoor mogelijk een nieuwe krimp van de economie in het vierde kwartaal, een zogenoemde ‘double dip’, kan worden voorkomen.

De Duitse export en import gingen in november ook aanzienlijk meer omhoog dan verwacht. De uitvoer steeg met 2,2 procent ten opzichte van oktober, de invoer lag 4,7 procent hoger.