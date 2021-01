Ondernemers kunnen met sealbags ook naar kantoren Travelex

Ondernemers die geld willen storten met een sealbag kunnen dit ook doen bij Travelex dat circa vijftig kantoren heeft in Nederland. Het moederbedrijf van de vroegere Grenswisselkantoren zet de stap nadat bekend werd dat banken alle ruim vijfhonderd geldstortautomaten voor sealbags uitzetten vanwege een nieuwe plofkraakvariant.

Travelex voerde hierover overleg met VTS Waardetransport. Een ondernemer kan de sealbag afgeven op Travelex-kantoren, waarna het geld zal worden afgehaald door waardetransporten. Dat zou ook kosten kunnen besparen voor ondernemers omdat geld in bulk wordt getransporteerd. Volgens de partijen mogen ondernemers in coronatijd niet de dupe worden van de maatregel door de banken die volgt op advies van de politie.

Directeur Ron Mazer van VTS Waardetransport zegt dat alle kantoren van Travelex openstaan voor grote en kleine bedragen van ondernemers. De veiligheid is volgens hem gewaarborgd. Het is wel belangrijk om vooraf contact op te nemen met Travelex over stortingen.

Bij de nieuwe plofkraakvariant kunnen er niet-ontplofte explosieven achterblijven en dat is gevaarlijk voor gebruikers van de apparaten en voorbijgangers. Ondernemers kunnen nog wel naar geldstortautomaten die in bankkantoren zelf staan. Naar schatting zijn het er meer dan duizend. Ze kunnen ook gebruikmaken van de beveiligde afstortservice van een waardetransporteur.