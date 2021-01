‘Veel vrachtwagens vertraagd bij oversteek Verenigd Koninkrijk’

Veel vrachtwagens die op weg zijn van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk, zijn tegengehouden bij de grens of lopen vertraging op omdat ze niet het juiste papierwerk hebben. Dat zegt ferry-organisatie DFDS. De trucks moeten sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie is gestapt, voldoen aan meerdere douaneformaliteiten.

Volgens DFDS spelen de problemen met name bij de check-ins van de havens van het Franse Calais en Duinkerken en het Britse Dover, meldt het bedrijf op Twitter.

Het goederenvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie was de afgelopen eerste week van januari nog beperkt, omdat veel bedrijven voorraden hadden aangelegd in verband met het aanstaand vertrek, dat per 1 januari zou ingaan. De Britten verlieten op 31 januari vorig jaar al de Europese Unie maar waren nog tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten ook te zien dat niet alle lading goed aangemeld is, maar dat de problemen daarmee klein zijn en opgelost kunnen worden voordat een schip vertrekt. “Soms is er geen douane-aangifte, of is vergeten de rederij aan te melden waarmee gevaren wordt. Er is misschien maar een handjevol vrachtwagens dat de afgelopen weken niet meekon”, aldus een woordvoerder. Ook op de extra aangelegde parkeerplaatsen, waar chauffeurs kunnen wachten om hun papierwerk in orde te maken, is geen sprake van grote drukte.