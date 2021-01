‘Verenigd Koninkrijk stelt belastingverhoging uit door crisis’

De geplande verhoging van de Britse belastingen worden naar verluidt op de langere baan geschoven. Volgens de Britse krant The Times worden de ingrepen niet voor aankomende zomer verwacht. Dit omdat de Britse minister van Financiën Rishi Sunak de economische gevolgen van de coronapandemie vreest.

In het Verenigd Koninkrijk is een strenge lockdown van kracht. Dit om verdere verspreiding van het cornavirus, en in het bijzonder de gemuteerde Britse variant die vele malen besmettelijker lijkt, in te dammen. Door de lockdownmaatregelen staat het land voor een recessie. Dat maakt het volgens de Britten lastig om de geplande verhogingen in maart door te voeren, zo schrijft de krant op basis van ingewijden.

De Britten zullen dit jaar naar verwachting 370 miljard pond lenen om de coronarekeningen te kunnen blijven betalen. Dat is ruim het dubbele van de 158 miljard pond die het in het piekjaar van de financiële crisis ophaalde.