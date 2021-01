Handelsgezant Trump roept Biden op: behoud importheffingen China

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer roept de aankomende Amerikaanse president Joe Biden op de importheffingen op Chinese producten te behouden. Verder moet Biden volgens Lighthizer zorgen dat wereldhandelsorganisatie WTO minder macht krijgt en moet het moeilijker worden voor Amerikaanse bedrijven om zich in het buitenland te vestigen, zegt hij in een afscheidsinterview in zakenkrant Wall Street Journal.

Volgens Lighthizer heeft de regering-Trump er met zijn harde aanpak van China voor gezorgd dat Amerikaanse werknemers er beter voor staan. Voorgaande regeringen waren volgens hem altijd bang om Peking kwaad te maken. “We hebben de manier veranderd waarop mensen over China denken. We willen een Chinabeleid dat rekening houdt met de geopolitieke concurrentie tussen de Verenigde Staten en een rivaal, een economische rivaal.”

Het economische team van aanstaand president Biden deelt veel van de denkbeelden van Lighthizer, maar de adviseurs van Trumps opvolger wijzen erop dat het niet gelukt is om langetermijnhervormingen af te dwingen bij de Chinese regering. Zo is aan de Amerikaanse eisen voor minder staatssteun voor de Chinese industrie en betere bescherming van de bedrijfsgeheimen van Amerikaanse ondernemingen nog niet voldaan.