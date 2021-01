Hyundai zet opmars voort op gemengde Aziatische beurzen

De koers van het Zuid-Koreaanse autoconcern Hyundai zette maandag de opmars voort. Het bedrijf bleef profiteren van berichten over een mogelijke samenwerking met het Amerikaanse technologieconcern Apple. De beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke eerste week van het nieuwe jaar en verwerkten het tegenvallende banenrapport uit de Verenigde Staten. De plannen van aankomend president Joe Biden om biljoenen aan extra coronasteun voor de Amerikaanse economie uit te trekken, boden enige steun aan de aandelenhandel.

In Japan, waar de autoriteiten een nieuwe variant van het coronavirus hebben aangetroffen bij vier mensen die vanuit Braziliƫ het land waren binnengekomen, hadden beleggers een lang weekeinde. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten.

De Kospi in Seoul zag een eerdere winst verdampen en noteerde tussentijds een fractie lager. De Zuid-Koreaanse beurs won afgelopen week bijna 10 procent. Hyundai klom 10 procent. De automaker werd vrijdag al bijna 20 procent meer waard dankzij berichten over een samenwerking op het gebied van zelfrijdende elektrische auto’s met iPhone-maker Apple. Concurrent Kia Motors kreeg er 2 procent bij.

De hoofdindex in Shanghai zakte 0,7 procent, na nieuwe uitbraken van het coronavirus in onder meer de Chinese provincie Hebei. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek daarnaast dat de producentenprijzen in het land in december met 0,4 procent zijn gedaald. De afname was minder sterk dan verwacht en het tempo van de prijsdaling was het laagst sinds februari vorig jaar. De industriesector in China laat daarmee een aanhoudend herstel zien van de coronacrisis. De consumentenprijzen namen vorige maand met 0,2 procent toe.