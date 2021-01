Tikkie telt verdriedubbeling zakelijke gebruikers sinds lockdowns

Betaalapp Tikkie van ABN AMRO telde sinds de lockdowns een verdriedubbeling van het aantal zakelijke gebruikers per week, laat de bank die de app in 2016 lanceerde weten. “Ondernemers zijn op zoek naar oplossingen voor betaalmethoden nu de winkels dicht zijn”, zegt Moreno Kensmil, hoofd marketing van de betaalapp.

Exacte cijfers wil de bank nog niet geven, maar volgens Kensmil is het aantal zakelijke aanmeldingen opgelopen van ongeveer 150 aanmeldingen per week naar ongeveer 450 aanmeldingen per week. Over de omzet die met de transacties gemoeid is, wil de bank nog niets zeggen. Wel zegt de bank dat in 2020 het aantal bedrijven dat Tikkie gebruikt van 6000 naar 13.000 is gegroeid. “Dat zien we nog harder doorlopen”, aldus Kensmil.

Het aantal ondernemers dat zich aanmeldt om gebruik te maken van de app blijft doorgroeien, zegt Kensmil. “In de eerste lockdown zijn vooral horecabedrijven gaan bezorgen met de app, deze tweede lockdown heeft de groep ondernemers zich uitgebreid naar retail en andere zaken. Dat komt ook omdat de coronamaatregelen breder zijn, de laatste lockdown heeft winkels hard geraakt. Veel van die ondernemers zijn hun producten via sociale media of andere kanalen gaan verkopen en gebruiken daarvoor Tikkie of bijvoorbeeld QR-codes.”

Met de gratis app kunnen particulieren en ondernemers betaalverzoeken sturen via WhatsApp en andere diensten, sms’jes en QR-codes. Bedrijven betalen tussen de 17 en 25 cent per transactie. Voor de horeca ligt dat bedrag lager als de app als een regulier betaalmiddel naast bijvoorbeeld pinnen wordt gebruikt.

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 maakt de bank de definitieve cijfers van het zakelijk gebruik van Tikkie bekend. Eind vorig jaar maakte Tikkie al bekend dat het gebruik van de app in 2020 verder was toegenomen. In totaal werd er voor 3,4 miljard euro aan Tikkies betaald, ongeveer 800 miljoen euro meer dan in 2019. Sinds 2016 is er voor 7,8 miljard euro aan Tikkies betaald. Tikkie telt nu meer dan 6 miljoen gebruikers.