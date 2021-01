‘Amsterdamse beurs krabbelt op na verliesbeurt’

De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag naar verwachting met een kleine winst. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters wat op te krabbelen na de verliesbeurt een dag eerder. De aandacht van beleggers blijft gericht op de voortgang van de vaccinatieprogramma’s tegen het coronavirus in Europa en de politieke ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal naar verwachting dinsdag stemmen over een resolutie waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen Trump uit zijn functie te ontheffen door gebruik te maken van het 25e amendement. De Democraten hebben ook al de eerste stappen gezet voor een nieuwe afzettingsprocedure tegen Trump vanwege de bestorming van het Capitool afgelopen week.

Op het Damrak zal het aandeel DSM mogelijk bewegen op een adviesverlaging. Analisten van Bernstein hebben hun aanbeveling voor het speciaalchemieconcern teruggeschroefd. Het aandeel van olie- en gasconcern Shell zal mogelijk profiteren van een koopadvies door Mizuho Securities.

Fastned kwam met een handelsbericht. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, ondanks strenge lockdowns in een flink deel van de landen waar het actief is. Het is het eerste kwartaal sinds de coronacrisis waarin Fastned het beter deed dan voor de virusuitbraak. Ook het aantal actieve klanten en het aantal laadsessies vielen hoger uit.

Heijmans heeft een opdracht van de Universiteit Leiden binnengehaald voor de bouw van een onderdeel van de Science Campus. De waarde van het project bedraagt voor de bouwer ongeveer 71 miljoen euro.

NIBC meldde dat bijna 98 procent van de aandelen van de Haagse zakenbank is aangemeld onder het bod van Blackstone. Blackstone start nu een zogenoemde squeeze-out-procedure om de resterende aandelen in handen te krijgen. Vervolgens zal NIBC zo snel mogelijk van de beurs verdwijnen.

De Europese beurzen deden maandag een stap terug. De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 642,42 punten en de MidKap verloor 0,8 procent tot 964,75 punten. Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,1 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 31.008,69 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,3 procent.

De euro was 1,2160 dollar waard, tegenover 1,2170 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 52,46 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 55,84 dollar per vat.