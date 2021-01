Boeing leverde in 2020 bijna 60 procent minder vliegtuigen

Boeing heeft vorig jaar 59 procent minder vliegtuigen afgeleverd dan een jaar eerder. Door de coronapandemie kwamen veel luchtvaartmaatschappijen in grote financiële problemen, waardoor ze massaal investeringen in nieuwe vliegtuigen uitstelden. Daarnaast mocht de 737 MAX van de vliegtuigfabrikant lange tijd niet vliegen, wegens de twee dodelijke ongelukken die in 2018 en 2019 met het Boeing-model gebeurden.

Het bedrijf leverde in 2020 in totaal 157 vliegtuigen af. Het aantal orders op de plank daalde tot 4223 aan het einde van vorig jaar, tegenover bijna 5900 aan het einde van 2018. Dat was het laatste jaar voordat Boeing werd geplaagd door de problemen rond de 737 MAX.

Luchtvaartmaatschappijen schrapten vorig jaar 641 orders voor de 737 MAX, waarin bij de twee crashes 346 mensen om het leven kwamen. In het najaar van 2020 gaf de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA weer toestemming voor vluchten met het voormalige probleemtoestel.