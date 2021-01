Amerikaanse economie toont bescheiden groei

De Amerikaanse economie heeft in de laatste weken van 2020 een bescheiden groei laten zien. Op het gebied van de werkgelegenheid was wel sprake van een daling. Dat schrijft de Amerikaanse Federal Reserve in zijn Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de twaalf regionale centrale banken in de VS. Volgens de Fed was is sommige regio’s sprake van mindere winkelverkopen en zakten ook de uitgaven aan vrijetijdsvertier in. Dat is vooral te wijten aan het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Volgen de Fed heeft de uitrol van vaccins wel voor enig optimisme gezorgd. Maar door de zorgen over het sterk oplopend aantal besmettingen en de impact op bedrijven en de economie wordt het enthousiasme getemperd.

Het rapport beslaat een periode waarin al wel een begin werd gemaakt met vaccineren. Maar met slechts een klein deel van de bevolking die tot nu toe ingeënt is, zijn de gevolgen voor de economie nog niet zichtbaar. De verwachting is dat dit pas in de tweede helft van dit jaar zichtbaar wordt.

De economie van de VS zag het aantal banen in december met 140.000 dalen. Dat betekende de eerste daling in acht maanden. Vooral in de horeca vielen klappen als gevolg van de nieuwe beperkingen in sommige delen van het land.