General Motors straalt op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag bij de opening rond de slotstanden van een dag eerder. De graadmeters werden de laatste tijd vooruitgeholpen door het stimuleringspakket dat de aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden, in het vooruitzicht stelde. Automaker General Motors (GM) was woensdag een opvallende stijger.

GM won in de vroege handel 9,5 procent. De automaker stapt met een nieuwe entiteit BrightDrop in elektrisch rijden. De dochteronderneming richt zich op de markt voor bestelwagens met een stekker. Daarbij wordt BrightDrop ook actief op het gebied van vlootdiensten en -beheer.

De leidende Dow-Jonesindex steeg in de openingsminuten een fractie tot 31.102 punten. De brede S&P 500 deed dat ook en stond op 3805 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging eveneens licht vooruit tot 13.086 punten.

Door vaccinhoop en de aanstaande extra steun voor de economie stegen de beurzen de laatste tijd tot recordhoogtes. Daarmee werd de vrees voor de negatieve impact van de coronacrisis opzijgezet. Evengoed neemt het aantal Covid-19-besmettingen in de VS snel toe. Daarbij is ook het herstel van de arbeidsmarkt gestagneerd.

Later op woensdag wordt in het Huis van Afgevaardigden gestemd over de afzettingsprocedure voor de zittende president Donald Trump. Dit vanwege de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers vorige week. Daarbij vielen vijf doden. Trump wordt verweten de menigte te hebben opgehitst, waarbij hij beschuldigingen van stembusfraude bij de door hem verloren verkiezingen bleef herhalen. Daar is overigens geen bewijs voor.

Boeing verloor 0,3 procent aan beurswaarde. De vliegtuigmaker leverde afgelopen jaar bijna 60 procent minder vliegtuigen af. Door de coronapandemie kwamen veel luchtvaartmaatschappijen in grote financiƫle problemen, waardoor ze massaal investeringen in nieuwe vliegtuigen uitstelden. Daarnaast kampte de onderneming met de veiligheidskwestie rond de 737 MAX.

Creditcardmaatschappij Visa verloor 1 procent. De onderneming zette een streep door de overname van technologiebedrijf Plaid ter waarde van 5,3 miljard dollar. Dit vanwege mededingingsbezwaren in de VS. Verder verloor Dropbox 3,5 procent. De clouddienst voor het opslaan van bestanden kondigde aan 11 procent van zijn personeelsbestand te willen schrappen.

De euro was 1,2170 dollar waard, tegen 1,2159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 52,89 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 57,10 dollar per vat.