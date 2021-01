Google toont voorlopig geen politieke advertenties meer

Google-moeder Alphabet toont voorlopig geen politieke advertenties meer op zijn platforms. De onderneming zet deze per 14 januari op pauze. Reden voor het tijdelijk opschorten van campagneboodschappen zijn de ongeregeldheden in Washington vorige week. De ban geldt niet voor politieke advertenties in Nederland.

Aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump bestormden het Capitool omdat zij het niet eens waren met de uitslag van de presidentsverkiezingen. Zij menen dat de verkiezingen door Trumps tegenstander Joe Biden en zijn Democratische partij zijn ‘gestolen’. Daar is overigens geen bewijs voor.

Een woordvoerder van Google Nederland legt uit dat de beperkingen gelden voor de huidige gevoelige onderwerpen in de VS zoals de afzettingsprocedure van Trump en de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden. Het op pauze zetten van advertenties bij gevoelige of onvoorspelbare gebeurtenissen gebeurt volgens het techbedrijf wel vaker om de verspreiding van misleidende informatie te voorkomen.

Van Nederlandse politieke partijen is bekend dat ze vooral advertenties inkopen bij Facebook en dochterbedrijf Instagram. Die waren goed voor ruim 80 procent van de uitgaven aan politieke online-advertenties in de afgelopen vier weken. D66 vormt hierop de uitzondering en gaf bijna 32.000 euro uit aan advertenties op Google en videoplatform en zusterbedrijf YouTube, ruim 40 procent van de advertentie-uitgaven. Twitter staat politieke advertenties niet toe.