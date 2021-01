Just Eat Takeaway onderuit in lichtgroene AEX

Het aandeel Just Eat Takeaway was woensdag de grote verliezer in de AEX-index. Het maaltijdbestelbedrijf kwam met een handelsupdate over het vierde kwartaal. Ondanks de stevige groei bleef het bedrijfsresultaat volgens kenners achter bij de verwachtingen. De AEX-index zelf sloot licht hoger. Elders in Europa was het beeld overwegend licht positief.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een plus van 0,1 procent op 644,38 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 973,72 punten. Parijs en Frankfurt wonnen 0,3 procent. Londen verloor 0,1 procent. De verlenging van de lockdowns in Nederland en Duitsland door de vrees voor een snelle verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus, zorgde voor terughoudendheid op de beursvloeren.

Just Eat Takeaway verloor dik 4 procent aan beurswaarde. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag het aantal orders afgelopen kwartaal met 57 procent stijgen, omdat restaurants weer moesten sluiten vanwege de nieuwe lockdown werd vaker eten thuisbezorgd.

Supermarktconcern Ahold Delhaize behoorde met een winst van 1,9 procent tot de sterkste stijgers. Het aandeel profiteerde van de verlenging van de lockdown in Nederland.

In de MidKap won Signify bijna 5 procent. Het personeel van het verlichtingsbedrijf krijgt het in het voorjaar ingeleverde loon terug dankzij meevallende financiële resultaten in 2020. Ook trekt Signify 170 miljoen euro uit voor een bijzonder dividend en kunnen aandeelhouders rekenen op een normaal dividend over 2020.

In Parijs schoot Carrefour ruim 13 procent omhoog door overnameberichten. Het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard heeft interesse in een overname van de grote Franse supermarktketen. De twee partijen voeren hierover verkennende gesprekken.

Telefónica steeg dik 10 procent in Madrid. Het Spaanse telecomconcern verkoopt zijn zendmasten in Europa en Latijns-Amerika aan American Tower voor 7,7 miljard euro. De Britse beursuitbater LSE won bijna 2 procent nadat het van Brussel akkoord kreeg voor de overname van dataleverancier Refinitiv

De euro was 1,2160 dollar waard, tegen 1,2159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 53,23 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 57,10 dollar per vat.