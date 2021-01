Rampjaar voor bierbrouwers, met name in de horeca

Voor bierbrouwers was 2020 een “rampjaar”. De bierverkoop daalde op jaarbasis met 14 procent. In de horeca en de evenementenbranche was zelfs sprake van een daling met 58 procent, vooral door de horecasluiting en het afzeggen van evenementen vanwege de coronacrisis. Branchevereniging Nederlandse Brouwers vreest dat de pijn nog niet geheel geleden is.

Doordat de sluiting van de horeca nog wel even duurt, zijn ook de vooruitzichten somber. Nederlandse Brouwers verwacht dat er ook dit jaar weer fors minder bier verkocht zal worden. “Het is van belang dat de overheid snel met duidelijke kaders komt voor na de lockdown, waarin de horeca weer verantwoord open kan. Dat biedt iedereen wat meer perspectief”, zo klinkt het.

Door de sluiting van de horeca werd thuis vaker een biertje opengetrokken. De thuisconsumptie van bier steeg met 5 procent. Maar deze toename is volgens de brouwers bij lange na niet genoeg om de grote daling van bijna 2 miljoen hectoliter in de verkoop te voorkomen.

Ondanks de crisis steeg het aantal brouwers afgelopen jaar wel. Op 1 januari 2020 telde Nederland 787 brouwerijen. Een jaar later waren dat er 810, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Van de 71 nieuwkomers waren er 22 die met eigen ketels aan de slag gingen. 49 nieuwe brouwers huurden hun brouwbenodigdheden. Daartegenover stonden 48 gestopte brouwerijen, waarvan 15 brouwerijen met eigen ketels en 33 brouwerijhuurders.

Bij de vereniging zijn veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland.