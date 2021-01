Rutte: kabinet bespreekt ‘coronaverlof’ met bonden en werkgevers

Het kabinet bespreekt de mogelijkheid om extra vrije dagen te gunnen aan ouders die kinderen thuis hebben zitten. Dit ‘coronaverlof’ wordt al besproken met bonden en werkgevers, en het kabinet wil hierover in gesprek blijven, zegt premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer. Hoewel hij wel wat ziet in het voorstel, is de “vormgeving heel complex” en ziet hij ook mogelijke problemen met de uitvoering.

Vakbond CNV kwam met een voorstel om mensen die het nodig hebben wat extra vrije dagen te laten opnemen. Dit moet betaald worden uit een speciaal op te richten fonds, maar hoeveel geld daarin moet worden gestopt weet de bond nog niet.

In de Tweede Kamer vroegen partijen waaronder de ChristenUnie en GroenLinks aan het kabinet om naar dit voorstel te kijken. Vrijwel alle partijen vroegen het kabinet meer te doen voor ouders die bovenop hun werk en alle maatregelen ook nog eens moeten zorgen voor hun kinderen die thuis zitten omdat de scholen dicht zijn.

Volgende week komt er meer duidelijkheid over de gesprekken met de werkgevers- en werknemersorganisaties hierover. Dan zal het kabinet ook meer informatie geven over de uitbreiding van de economische steunpakketten. Omdat de lockdown zeker tot ten minste 9 februari is verlengd, wil het kabinet ondernemers extra steunen.