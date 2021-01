Steeds meer bedrijven VS zetten politieke donaties stop

Steeds meer bedrijven in de Verenigde Staten zetten hun donaties aan de politiek stop. Reden voor die stap is de onrust vorige week in Washington, waarbij aanhangers van de vertrekkende president Donald Trump het Capitool bestormden. Normaal zijn de bedrijven goed voor miljarden aan steun.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, één van de grootste Amerikaanse financiële concerns, legde woensdag uit waarom de donaties van zijn politieke actiecomité tijdelijk op pauze staan. De bank wil nadenken over hoe in de toekomst aan de politiek te doneren. “Dat een menigte het Capitool met geweld introk valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen”, aldus Dimon. Hij benadrukte dat het stopzetten van de donaties niet betekent dat de bank het land niet steunt.

Ook creditcardmaatschappij Visa zet de donaties aan de politiek even stil. Voor Visa geldt eveneens dat nog eens goed nagedacht wordt over hoe in de toekomst de politiek kan worden gesteund. Ook techbedrijven als Microsoft, Facebook, Lyft en DoorDash hebben hun politieke donaties opgeschort.

Doorn in het oog van veel bedrijven zijn de senatoren die vorige week tegen de verkiezingsuitslag stemden. Dit was onder meer voor entertainmentconcern Disney en winkelketen Walmart reden de steun aan de betreffende Republikeinen stop te zetten. Ook Morgan Stanley treedt naar eigen zeggen tegen de tegenstemmers op.

Ook frisdrankmaker Coca-Cola, industrieel concern 3M en automaker General Motors kondigden eerder aan voorlopig geheel of deels met donaties aan de politiek te stoppen.

De Trump-aanhangers die voor onrust in Washington zorgden waren het niet eens met de verkiezingswinst voor de Democraat Joe Biden. Bij de bestorming van het Capitool vielen vijf doden.