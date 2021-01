Visa blaast miljardenovername fintechbedrijf af

Creditcardmaatschappij Visa heeft de overname van het technologiebedrijf Plaid ter waarde van 5,3 miljard dollar afgebroken. Justitie in de Verenigde Staten begon in november een rechtszaak om de inlijving tegen te houden, omdat de samensmelting de concurrentie zou schaden. Om een lange en kostbare rechtszaak te voorkomen, is de deal nu van de baan.

Visa kondigde de overname in januari 2020 aan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt de creditcardmaatschappij ervan Plaid alleen te willen inlijven om een potentiƫle concurrent onschadelijk te maken. Om die reden wilden openbaar aanklagers de deal via de rechter tegenhouden.

Topman Al Kelly van Visa brengt daar tegenin dat de bundeling van de twee bedrijven vernieuwing in de betaaldienstensector zou aanjagen. Plaid verzorgt de technologie waarmee bankrekeningen worden gekoppeld aan apps voor geldzaken. Zo verbindt het fintechbedrijf onder andere rekeningen met de betaal-app Venmo van Paypal en Transferwise, een programma voor onderlinge geldzendingen.

In maart breidde Plaid ook uit naar Nederland. Sindsdien bood het in 2013 opgerichte bedrijf de mogelijkheid om bankrekeningen van Nederlandse banken als ING, Rabobank en ABN AMRO te koppelen aan nieuwe betaalapps.