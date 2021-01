‘Vooral kantoorpersoneel slachtoffer van reorganisatie Shell’

De grote reorganisatie bij Shell raakt in Nederland waarschijnlijk vooral kantoorpersoneel in Rijswijk, Den Haag en Amsterdam, denken vakbonden FNV en CNV. Volgens hen ligt het voor de hand dat de fabriekscomplexen van Shell in Moerdijk en Pernis grotendeels buiten schot blijven, aangezien daar afgelopen jaren al slagen zijn gemaakt.

Het olie- en gasconcern kondigde in september al aan dat er wereldwijd een streep gezet wordt door 7000 tot 9000 banen, om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Maar hoe de pijn precies verdeeld zou worden binnen het bedrijf was lang onduidelijk. Inmiddels is bekend geworden dat er in Nederland ongeveer negenhonderd banen worden geschrapt, maar details daarover wil Shell nog niet geven.

“Het zat er al aan te komen”, geeft CNV-bestuurder Tjeerd Orie aan. Gelukkig ligt er volgens hem wel een goed sociaal plan klaar, zodat werknemers niet met lege handen vertrekken. Shell verwacht zelf bij de grootscheepse reorganisatie wereldwijd tussen de 1,5 miljard en 2 miljard dollar kwijt te zijn aan ontslagvergoedingen.

Egbert Schellenberg van FNV had al verwacht dat bij het Nederlandse deel van het bedrijf ongeveer een tiende van de werkgelegenheid zou verdwijnen, aangezien mondiaal ook ongeveer 10 procent van de banen worden geschrapt. Hij wijst erop dat Shell ook heeft aangegeven dat er nieuwe banen bijkomen, omdat het concern meer wil vergroenen. Mogelijk dat hier nog mensen aan de slag kunnen, maar daarover is nog weinig bekend.

Dat Shell ingrijpt snapt de FNV-bestuurder wel. Door de virusuitbraak vlogen er vorig jaar lange tijd amper vliegtuigen, reden er minder auto’s en waren er wereldwijd veel fabrieken dicht. Daardoor zakte de vraag naar olie en gas en stortte de olieprijs in. Shell zette in het tweede kwartaal een recordverlies van meer dan 18 miljard dollar in de boeken. Dat kwam vooral door boekhoudkundige afschrijvingen, weet de FNV’er. Wat volgens hem zorgelijker is, is dat de resultaten van Shell ook in de daaropvolgende periode fors onder hun normale niveau bleven.