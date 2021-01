Groene koersenborden op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De hoop op meer coronasteun voor de Amerikaanse economie zorgde voor optimisme. Aankomend president Joe Biden zal later op de dag naar verluidt plannen voor een steunpakket van 2 biljoen dollar uit de doeken doen. Chipbedrijven als ASMI en ASML stuwden de Amsterdamse AEX-index vooruit na positieve handelsberichten van de grote chipfabrikanten Intel en TSMC.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,9 procent hoger op 656,66 punten. De MidKap werd 1 procent hoger gezet en eindigde op een stand van 983,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

Chiptoeleverancier ASMI was de koploper in de AEX en steeg 7,6 procent. Ook chipmachinemaker ASML deed het goed met een plus van 5,9 procent. Intel en TSMC zijn belangrijke klanten van chipmachinemaker ASML. Ook MidKap-bedrijf Besi deed het goed. Met een plus van 6,8 procent was dat chipbedrijf de koploper bij de middelgrote bedrijven.

Prosus stond ook bovenin bij de grote bedrijven en dikte 5,4 procent aan. De techinvesteerder profiteerde van een koerswinst van het Chinese bedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Tencent steeg na berichten dat het niet op een zwarte lijst wordt gezet door de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de hekkensluiter in de AEX met een min van 4,2 procent.

In de MidKap was tankopslagbedrijf Vopak de grote verliezer. Dat bedrijf leverde 1,1 procent in.

In Parijs zakte Carrefour 2,5 procent. De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van het grote Franse supermarktconcern. Minister van Financi├źn Bruno Le Maire wees daarbij in eerste instantie op controle over de eigen voedselketen en op de gevolgen voor de werkgelegenheid. Later kwamen er geluiden dat Frankrijk een overname niet automatisch zal blokkeren. Carrefour steeg een dag eerder ruim 13 procent door het overnamenieuws.

Renault zakte 1,1 procent na bekendmaking van de nieuwe strategie. De Franse automaker wil dat in 2025 de helft van alle nieuwe modellen in Europa volledig elektrisch zijn en snijdt dieper in de kosten. Concurrent PSA klom 2,4 procent. Het moederbedrijf van Peugeot en Citro├źn zag in de tweede helft van 2020 een duidelijke verbetering van de verkopen, na de zware neergang in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,2153 dollar waard, tegen 1,2160 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 52,97 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 55,86 dollar per vat.