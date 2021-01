ING: autoverkopen dit jaar uit diepste dal van afgelopen 50 jaar

De autoverkopen in Nederland kruipen in 2021 uit het diepste dal van de afgelopen vijftig jaar. Na de forse daling in coronajaar 2020 voorspellen economen van ING dit jaar een stijging van het aantal verkochte auto’s met 10 procent. Tegelijkertijd blijft de autobranche nog altijd onder druk staan van de economische crisis.

De autosector werd vorig jaar keihard getroffen door de coronapandemie. Het aantal registraties van nieuwe personenauto’s viel met 20 procent terug tot 356.000. Auto’s konden door fabriekssluitingen tijdelijk niet worden geleverd en showrooms moesten gedwongen dicht. Ook was de vraag bij consumenten naar nieuwe auto’s laag.

ING gaat ervan uit dat dit jaar ongeveer 390.000 nieuwe auto’s op kenteken worden gezet. Dat zijn nog altijd veel minder auto’s dan voor de coronacrisis werden verkocht, erkent sectoreconoom Rico Luman. Zo lag het gemiddelde de afgelopen tien jaar op jaarlijks 435.000 voertuigen die op kenteken worden gezet.

Daarbij speelt mee dat thuiswerken de vraag naar zakelijke leaseauto’s raakt. Daarnaast zullen minder mensen een nieuwe auto kunnen betalen als de verwachte stijging van de werkloosheid doorzet.

Dat in 2021 de verkopen weer stijgen, komt volgens ING-economen door de uitgestelde vraag naar auto’s. Een deel van de potentiĆ«le kopers die vorig jaar geen auto kon bemachtigen, wil dit alsnog. Door de komst van betaalbare elektrische modellen verwachten onderzoekers vooral een fors hogere vraag naar dit type auto’s.

De brancheverenigingen voor autobedrijven BOVAG en RAI Vereniging kwamen onlangs ook met prognoses voor 2021. Zij voorspellen dat dit jaar 400.000 nieuwe personenauto’s worden verkocht.