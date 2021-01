Economie VK met 2,6 procent gekrompen in november

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in november met 2,6 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. Het was de eerste maand waarin Engeland voor de tweede keer in lockdown ging wegens de snelle verspreiding van het coronavirus.

Door de nieuwe beperkingen kregen vooral de vakantieverblijven en eetgelegenheden zware klappen, waardoor de gehele dienstensector op maandbasis met 3,4 procent kromp. De industrie produceerde ook een fractie minder. De bouwsector bleef daarentegen groeien, maakte het Britse nationale statistiekbureau bekend.

Economen hadden op een zwaardere economische krimp gerekend. In doorsnee gingen ze ervan uit dat het bruto binnenlands product met 4,6 procent zou dalen ten opzichte van oktober.