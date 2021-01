Flinke daling overslag Amsterdamse haven

De overslag in de Amsterdamse haven is flink gedaald door de coronacrisis en door de energietransitie. Dat meldt het havenbedrijf van Amsterdam, Port of Amsterdam. In 2020 werd er 74,3 miljoen ton overgeslagen. Dat is 14 procent minder dan de 86,9 miljoen ton van het jaar ervoor. Met name de afname van de overslag in kolen zorgde voor de neergang.

Door de overstap op duurzamere energie daalde de overslag van kolen met ruim de helft, van ruim 15,6 miljoen ton in 2019 naar 7,5 miljoen ton in 2020. De daling kwam door de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019, de grotere beschikbaarheid aan duurzame energiebronnen en de lage gasprijs die kolen duurder maakte, aldus het havenbedrijf.

Door de coronacrisis stokte vanaf half maart de reisbewegingen, waardoor wereldwijd minder vraag was naar brandstoffen voor transport. De overslag van geraffineerde olieproducten zoals diesel en benzine daalde in 2020 met 7 procent naar 46,6 miljoen ton tegenover 50 miljoen ton in 2019. Ook daalde het goederentransport het afgelopen jaar. Vervoer van vrachtwagens via schepen daalde met bijna een kwart ten opzichte van 2019, containerlading daalde met 13 procent.

De totale overslag voor de havens in het Noordzeekanaal (Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam) was in 2020 ongeveer 91 miljoen ton. Het jaar ervoor was dat 105 miljoen ton. In IJmuiden daalde de overslag met 4 procent, in Beverwijk met ruim een kwart. In Zaanstad steeg de overslag juist licht.

Ook het aantal zeecruiseschepen daalde drastisch: van 117 in 2019 naar nul in de zomermaanden. Wel kwamen nog 195 riviercruiseschepen de Amsterdamse haven binnen toen de coronamaatregelen in de zomer tijdelijk versoepeld waren. Een jaar eerder waren er dat nog 2282.