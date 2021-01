Ondanks ‘constructief’ overleg aardappelenberg voor CBL-kantoor

Voor het hoofdkantoor van de koepelorganisatie Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) is vrijdagochtend een grote berg aardappelen gedumpt. De actie lijkt uit de koker te komen van ontevreden boeren, terwijl donderdag nog “constructief” overleg plaatsvond tussen supermarkten en boerenbelangenorganisaties.

Bij de berg aardappel is een bord geplaatst met de leus: “Supermarkten draaien op volle toeren over de rug van de boeren”.

Het is nog een raadsel wie de aardappelen heeft neergelegd, zegt een woordvoerster van het CBL. Veel hinder heeft de protestactie niet opgeleverd, maar de brancheorganisatie vindt het “buitengewoon vervelend na zo’n goed gesprek” dat donderdag plaatsvond. De organisatie weet nog niet of ze aangifte zal doen.

De actiegroep voor boeren Farmers Defence Force (FDF) sprak donderdag met het CBL en vertegenwoordigers van onder andere Albert Heijn, Jumbo en de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerp van gesprek was de manier waarop boeren nog een goede prijs voor hun waren kunnen krijgen. Die discussies waren positief en constructief, zo klonk het bij FDF, het CBL en andere partijen.

In februari praten de partijen verder over een keurmerk dat FDF heeft bedacht. De protestgroep opperde het afgelopen najaar dat supermarkten via dit keurmerk 3 procent van hun omzet kunnen afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.