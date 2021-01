‘Problemen bij vervoer dierlijke producten van en naar VK’

Het gaat aan zowel Britse als Nederlandse zijde mis met de in- en uitvoer van dierlijke producten, zoals vlees, vis en melkproducten. Dat signaleert evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Er ontstaan vertragingen met zendingen omdat documenten bijvoorbeeld niet goed zijn ingevuld of vertaald.

De documenten worden daardoor ook niet goed verwerkt door de betreffende douanedienst. Sinds 1 januari is het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt met de Europese Unie en gelden douaneformaliteiten.

Volgens de ondernemersvereniging zitten bij de dierlijke verswaren de grootste problemen, omdat daar de meeste extra handelingen zijn bijgekomen, aldus een woordvoerster. “Kennelijk gebeurt het af en toe dat in systemen Nederlands wordt ingevoerd of Brits en dat er vertaalkwesties ontstaan”, aldus de woordvoerster. Dat heeft de afgelopen weken tot vertragingen in zendingen geleid. Evofenedex roept bedrijven nu op om aangiftes voor zendingen naar het Verenigd Koninkrijk in het Engels te doen.

Ook worden uitvoeraangiftes in Nederland, die door verladers gedaan moeten worden, soms nog te laat gedaan. Ook constateert evofenedex dat veerdiensten geen informatie krijgen over lege verpakkingen die uit het VK terugkomen terwijl dat wel moet. Dan gaat het om pallets, maar ook fusten voor bier en speciale plastic kratten waarin bloemen vervoerd zijn. Het gaat daardoor aan alle kanten in de logistieke keten mis. “Dan kan het hier niet worden toegelaten omdat hier geen vergunningen zijn aangevraagd. Veerboten en veerdiensten kunnen dan zo’n lading weigeren omdat ze weten dat het niet wordt toegelaten omdat de juiste documenten ontbreken of niet goed zijn aangemeld”, legt de woordvoerster uit.

Tot op heden verliepen de douaneformaliteiten redelijk vlekkeloos. Zowel vervoersbedrijven als veerdiensten gaven aan weinig problemen te ondervinden van de nieuwe situatie die door de brexit is ontstaan. Wel wordt verwacht dat de volumes de komende tijd zullen toenemen en de drukte daardoor ook zal stijgen.