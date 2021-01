‘EU moet minder afhankelijk worden van dollar’

De Europese Unie vindt dat de wereldwijde markten te afhankelijk zijn van de dollar en wil maatregelen nemen om de risico’s die daarmee samenhangen tegen te gaan. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een ontwerpversie van een beleidsstuk van de Europese Commissie.

In dat stuk worden onder meer de sancties aangehaald die de Verenigde Staten eenzijdig aan Iran oplegden. Die toonden volgens de commissie Europese zwaktes aan. De Amerikaanse sancties hadden gevolgen voor financiële infrastructuur in Europa zoals het betalingssysteem Swift. Om legitieme handel met Iran mogelijk te maken, moest de EU een speciale instantie oprichten. In het beleidsstuk valt te lezen dat de EU Europese bedrijven en instellingen moet beschermen tegen dit soort situaties als gevolg van acties van “derde landen”.

“De Trump-jaren hebben onze zwaktes blootgelegd en we moeten die aanpakken zelfs als hij er niet meer is”, zegt een ambtenaar van de commissie in de krant. “Het draait om de plek van de EU in de wereld, om een economische en financiële mogendheid te kunnen zijn met een invloed passend bij onze omvang.”

Andere plannen in het beleidsstuk betreffen strengere controles op buitenlandse overnames van bedrijven uit de EU. Die moeten worden beoordeeld om te kijken of de bedrijven “door de overname meer risico lopen om gedwongen te worden zich aan de sancties van derde landen te houden”. Als dat zo is zouden overnames geblokkeerd kunnen worden op veiligheidsgronden.

Verder wil de EU dat de euro vaker gebruikt wordt op financiële markten. Daardoor zijn Europese markten en bedrijven minder kwetsbaar door koersschommelingen van de dollar. Ook zou het internationale monetaire systeem daardoor “weerbaarder en stabieler” worden.

In het beleidsstuk, dat komende week moet worden aangenomen, staat verder dat de EU minder afhankelijk moet worden van de financiële infrastructuur van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij doelt de commissie vooral op clearinghouses, die transacties op de beurs afwikkelen. Nu de brexit een feit is, moet de EU ook daarin op eigen benen komen te staan, meent de commissie.