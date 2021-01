Italiaanse staatsschuld groeit meer dan eerder verwacht

De Italiaanse regering houdt rekening met een hogere staatsschuld dan waarmee eerder rekening werd gehouden. Het ministerie van Financiën verwacht ook een groter begrotingstekort dit jaar door extra coronasteun om de economie aan te zwengelen. Italië is zwaar getroffen door de coronacrisis.

Volgens nieuwe cijfers komt de staatsschuld dit jaar uit op 158,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 155,6 procent vorig jaar. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 8,8 procent van het bbp.

Italië heeft niet alleen last van een nieuwe uitbraak van het coronavirus, maar ook een politieke crisis. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de rentes op Italiaanse staatsleningen weer oplopen.

De regering besloot deze week desondanks een verzoek te doen om de staatsschuld met nog eens 32 miljard euro te verhogen. Die verhoging is nog niet in de nu naar buiten gekomen cijfers opgenomen. Sinds de eerste lockdown in Italië vorig jaar maart is het al de vijfde keer dat de regering de staatsschuld wil verhogen.