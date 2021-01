‘Beleggers volgen machtsoverdracht in Verenigde Staten’

De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van de machtsoverdracht in de Verenigde Staten en de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarnaast komt het cijferseizoen waarin grote bedrijven hun resultaten bekendmaken, langzaamaan weer op gang. En de Europese Centrale Bank (ECB) presenteert donderdag zijn eerste rentebesluit van het jaar.

Joe Biden wordt op woensdag officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. Volgens Amerikaanse media zal hij vervolgens tientallen zogeheten executive orders (presidentiële bevelen) uitvaardigen waarmee hij een aantal politieke beslissingen van zijn voorganger Donald Trump ongedaan wil maken. Afgelopen week presenteerde Biden al een economisch steunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar om de VS te helpen de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen.

Aan het cijferfront geeft de bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs deze week een kijkje in de boeken. Eind vorige week was het al de beurt aan branchegenoot JPMorgan Chase. Die wist zijn winst flink op te voeren, doordat geld vrijkwam dat eerder apart was gezet vanwege de coronacrisis. Volgens het financiële concern was er vanwege alle steun van overheden en centrale banken en de start van vaccinatieprogramma’s iets minder geld nodig om eventuele kredietverliezen op te vangen.

Het zijn vooral Amerikaanse bedrijven die met een cijferupdate komen. Zo staan ook de resultaten van streamingdienst Netflix op de agenda, evenals die van techconcerns IBM en Intel. Aan het Damrak is het nog een stuk rustiger. Chipmachinefabrikant ASML laat weten hoe het de afgelopen maanden is gegaan. Verder worden eind van de week cijfers verwacht van optiekbedrijf GrandVision, bekend van de ketens Pearle en Eye Wish, en beddenverkoper Beter Bed. Beleggers kunnen zich de komende dagen daarnaast buigen over een reeks nieuwe macro-economische cijfers uit diverse delen van de wereld.

De ECB gaat waarschijnlijk niet sleutelen aan de rentes. Maar het is niet ondenkbaar dat de centrale bank nog met wijzigingen komt voor zijn opkoopprogramma voor obligaties. Bij het laatste rentebesluit werd dit programma ook al uitgebreid. De ECB vond het toen nodig de economie van de eurozone verder te ondersteunen in verband met de nieuwe lockdowns die in veel Europese landen waren afgekondigd.