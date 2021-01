Britse schaaldiervissers protesteren tegen rompslomp brexit

Britse schaaldiervissers protesteren rond Downing Street tegen de papierwinkel die er sinds de brexit nodig is voor de export van hun waren naar de Europese Unie. Meer dan twintig vrachtwagens voorzien van slogans parkeerden in de buurt van de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. De vissers hebben door alle extra rompslomp moeite om hun producten tijdig bij klanten in de EU te krijgen.

De vissers beschuldigen de Britse regering ervan hun beroepsgroep kapot te maken en te liegen over de problemen. Al eerder lieten Schotse vissers weten voorlopig niet meer naar de EU te exporteren omdat er te veel vertragingen optraden en dat de papierwinkel te veel werk oplevert. Daardoor kregen ze lagere prijzen voor hun vangst.

In Groot-Brittanniƫ worden grote hoeveelheden langoustines, krabben, kreeft, sint-jakobsschelpen, mossels en oesters gekweekt en gevangen. Het merendeel wordt vervolgens naar de EU geƫxporteerd. Door de vorige maand gesloten brexitovereenkomst kan dat zonder importheffingen, maar de eisen die er aan de uitvoer van voedsel worden gesteld, vormen wel een probleem. Er zijn veel documenten nodig, klagen de vissers. Soms zijn er ook tegenstrijdige vereisten.

Vorige week liet voedselminister George Eustice weten dat er enkele kinderziektes in het systeem voor uitvoer na de brexit zitten, maar dat die snel kunnen worden opgelost. De vissers zeggen dat hun bedrijven op deze manier kapot gaan en dat de Britse regering de ernst van de situatie onderschat. Zij willen een simpeler systeem en vinden dat er aan weerszijden van de grens te weinig douanebeambten zijn.