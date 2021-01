‘Geef vrachtverkeer uitzondering bij avondklok’

Bij het ingaan van een eventuele avondklok moet er een uitzondering komen voor de logistiek en het vrachtverkeer. “Transport en logistiek heeft een vitale rol in het draaiend houden van de samenleving. Transport gaat 24 uur per dag door. Daarvoor is een uitzondering noodzakelijk”, aldus branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Ook moet het woon- en werkverkeer van medewerkers in die sector daarbij worden meegenomen, vindt de organisatie.

Zonder de uitzonderingspositie houdt de levering aan veel apotheken, winkels en supermarkten volgens TLN op en dat is geen optie. “Distributiecentra worden dag en nacht beleverd, dan kun je niet opeens restricties in gaan stellen. Dan verstoor je cruciale bevoorradingsstromen”, licht een woordvoerder toe.

Branchevereniging evofenedex, die tienduizenden logistieke ondernemers in Nederland vertegenwoordigt, laat weten ervan uit te gaan dat er een uitzondering wordt gemaakt voor cruciaal vervoer. “Net zoals dat bij vorige lockdowns en het dichtgaan van grenzen ging bij de bevoorrading van medicijnen en levensmiddelen. We maken ons er geen zorgen over”, aldus een woordvoerster.