Staking bij Nederlandse fabrieken Cargill

Honderden medewerkers van de vier Nederlandse fabrieken van het Amerikaanse voedselconcern Cargill, een grote verwerker van graan, hebben het werk neergelegd. In totaal doen ongeveer vierhonderd medewerkers aan de actie mee, meldt vakbond FNV. Er wordt gestaakt vanwege onvrede over de onderhandelingen voor de cao voor productiemedewerkers.

In Amsterdam ligt de fabriek al stil, op andere locaties wordt het productieproces stilgelegd. Dat kan soms een dag tot een etmaal duren, aldus de bond. De stakingen zijn voor onbepaalde tijd zolang het bedrijf niet met een beter bod komt, zegt vakbondsbestuurder Jos Hendriks.

In totaal werken er volgens FNV bij Cargill in Nederland ongeveer 2300 mensen, 650 van hen vallen onder de productie-cao waar nu over gesteggeld wordt. Sinds afgelopen zomer is er geen nieuwe cao. “De werkgever schijnt haar medewerkers niet serieus te nemen. We zijn er klaar mee. De fabrieken gaan plat”, aldus de bond. Die vindt dat het bedrijf misbruik maakt van de coronapandemie en “claimt dat er geen financiĆ«le ruimte is”, terwijl Cargill volgens de bond afgelopen jaar wel veel winst heeft gemaakt.

Cargill zegt in een verklaring dat er in meerdere fabrieken voorbereidingen worden getroffen voor acties. Het bedrijf vindt de loonsverhoging die de vakbonden willen “onacceptabel” en betreurt hun opstelling. Volgens een woordvoerder is Cargill van “cruciaal belang” voor het leveren van producten aan de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Gezien de coronapandemie zouden productieonderbrekingen momenteel daarom “onaanvaardbaar” zijn.