‘Bezorgen maaltijden moet ook mogelijk blijven bij avondklok’

Het bezorgen van maaltijden moet ook mogelijk blijven in de tijden dat er een avondklok geldt. Verder moet personeel van bijvoorbeeld pizzeria’s, sushiketens, andere bezorgrestaurants en hotels van en naar het werk kunnen blijven komen in spertijd. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de mogelijke invoering van een de avondklok.

Eet- en drinkgelegenheden zijn vanwege de coronamaatregelen al weken gesloten, maar afhalen en bezorgen mag wel. Afhalen kan bij een avondklok niet binnen de vastgestelde tijden. Bezorgen is volgens KHN een punt van aandacht. Daarbij wijst de organisatie op maatregelen in andere landen waar voor het bezorgen van eten ondanks de avondklok een uitzondering geldt.

Het demissionaire kabinet voert deze week mogelijk een avondklok in om het aantal contactmomenten terug te dringen en zo het coronavirus in te dammen. De horecabrancheclub vraagt het kabinet om met een duidelijke onderbouwing te komen als het gaat om de beslissing van het invoeren van een avondklok. Ook wil KHN duidelijk weten wat een avondklok nu “echt bijdraagt” aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.