Grote stakingen aangekondigd in metaalsector

Duizenden medewerkers in de metaalsector gaan staken. Volgens de vakbonden vinden vanaf donderdag verspreid over het land estafettestakingen plaats. De acties beginnen met stakingen bij onder meer chipmachinemaker ASML en truckbouwer DAF.

De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de zogeheten metalekro, ook wel de grootmetaal genoemd. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

De werkgevers zeggen volgens vakbond FNV niet meer loon te kunnen bieden omdat het door de coronacrisis slecht gaat in de sector. Maar FNV-bestuurder Petra Bolster vindt dat onzin. “Veel bedrijven draaien prima, er is veel overwerk. Bovendien hebben wij voorgesteld om bij bedrijven waar het echt slecht gaat als gevolg van de coronacrisis, afspraken te maken over hoe om te gaan met de loonsverhoging.”

In de metaalsector vonden afgelopen jaren vaker grote stakingsgolven plaats, waarbij er telkens acties waren bij een groot aantal bedrijven. Bij de stakingen verzamelden de stakers zich meestal in grote getale bij de ingang van hun werkgever.

“Maar dat soort standaardstakingen is uiteraard in coronatijd ongewenst. Ook wij willen geen extra gezondheidsrisico’s”, zegt CNV-bestuurder Robert Wonnink. Dit keer worden alle stakingen daarom ‘coronaproof’ georganiseerd. Stakers worden opgeroepen zich in te schrijven in een speciale ‘staakstraat’, waar ze met de auto doorheen kunnen rijden.