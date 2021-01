Yellen: overheid moet met grote steun voor economie VS komen

De Amerikaanse overheid moet “groots” optreden bij het nieuwe steunpakket om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen. Dat zegt Janet Yellen die door aankomend president Joe Biden is voorgedragen om de nieuwe minister van Financiën te worden. Yellen was in het verleden onder meer voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Yellen verschijnt dinsdag in de Senaat voor een speciale commissie. In een vooraf gepubliceerde verklaring zegt ze dat het nu tijd is om grote stappen te zetten tegen de coronacrisis. Biden kwam vorige week met een plan voor een coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar. Hij zei dat investeringen nodig zijn om de economie aan te jagen en dat het vaccinatieprogramma zal worden versneld om het virus onder controle te krijgen.

In de verklaring stelt Yellen dat er rekening wordt gehouden met de hoge Amerikaanse staatsschuld als het gaat om het nieuwe steunpakket. Maar nu met de zeer lage rente is het toch verstandig om met grote stimulering te komen, aldus Yellen. “Ik geloof dat de voordelen veel zwaarder wegen dan de nadelen, zeker als we mensen gaan helpen die het al lange tijd moeilijk hebben.”