Koopjesfestijnen en webshop redden feestdagenkwartaal MediaMarkt

MediaMarkt en zusterketen Saturn hebben toch een sterk feestdagenkwartaal gekend, ondanks dat vanwege lockdowns in veel landen de winkels dicht waren. Volgens voorlopige cijfers van moederconcern Ceconomy ging zowel de omzet als de winst flink omhoog.

De verkopen namen gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met meer dan 11 procent toe. De elektronicaketens deden vooral in oktober en november goede zaken, toen de winkels meededen met kortingsfestijnen als Black Friday. Dit compenseerde ruimschoots de hernieuwde winkelsluitingen en extra coronarestricties in de laatste weken van het jaar.

Ook online draaiden de ketens goed. Hier stegen de verkopen met wel 117 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekent dat 30 procent van de kwartaalomzet via het internet werd binnengehaald.

Het bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg naar schatting ongeveer 346 miljoen euro. Dat is beduidend meer dan de 289 miljoen euro in de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar. Volgens Ceconomy is de winststijging vooral te danken aan de stevige omzetgroei. Daarbij profiteerde de onderneming ook van overheidssteun vanwege de crisis.

Het Duitse winkelbedrijf koos er eerder vorig jaar voor om hard te gaan bezuinigen. Er wordt gewerkt aan een reorganisatie waarbij mogelijk tot 3500 van de meer dan 47.000 banen worden geschrapt. Ook worden verlieslatende filialen mogelijk gesloten. Wat dit betekent voor het personeel in Nederland, is nog niet duidelijk.

Ceconomy waarschuwt dat de vooruitzichten voor het nieuwe jaar nog erg onzeker zijn. Dit komt omdat lastig in te schatten is hoe lang de coronapandemie nog duurt. Wat ook meespeelt is dat veel landen de laatste weken met nog strengere coronamaatregelen zijn gekomen.