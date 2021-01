Supermarkten: doe verspreid over de dag boodschappen

Supermarkten verzoeken hun klanten met klem om verspreid over de dag boodschappen te doen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondersteunt daarmee de oproep van demissionair premier Mark Rutte, die eerder op woensdag aankondigde een avondklok in te willen stellen. Hij vroeg mensen om ook eens in de ochtend de boodschappen te doen.

Met het invoeren van een avondklok wordt het aantal beschikbare uren om boodschappen te doen verder ingeperkt. “Het is belangrijk dat iedereen veilig en sociaal boodschappen kan blijven doen. Geef elkaar de ruimte. Laten we hier samen voor zorgen”, aldus het CBL.

Supermarkten gaan er verder van uit dat de logistieke operatie, te weten distributiecentra, transport en vulploegen in de winkels, volledig kunnen blijven draaien en dat medewerkers na sluitings- of werktijd nog naar huis kunnen. Ook de bezorging van boodschappen moet gewoon door kunnen blijven gaan.

Albert Heijn zegt zich achter de schermen voor te bereiden op de eventuele instelling van een avondklok. Maar omdat het besluit nog door de Tweede Kamer moet worden bekrachtigd, trad het bedrijf nog niet in details.

Voor de keten blijft de belangrijkste prioriteit dat klanten prettig en veilig hun boodschappen kunnen blijven doen en medewerkers ook veilig kunnen werken.