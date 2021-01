Tatoeëerders willen extra coronasteun voor ‘creatieve branche’

Tatoeëerders en piercers klagen dat ze te weinig steun krijgen om de coronacrisis door te komen. De Nederlandse Branchevereniging Tattoo Kunst (NBTK) heeft daarom een noodbrief gezonden aan Tweede Kamerleden.

Ondernemers in de ‘creatieve branche’ staat het water naar eigen zeggen aan de lippen. In tegenstelling tot andere branches, is het voor de tatoeëerders niet mogelijk hun diensten via een website of thuisbezorging aan te bieden.

De NBTK vraagt om de tegemoetkoming voor vaste lasten en de NOW-steun voor deze branche te verhogen naar 100 procent voor de duur van de gehele lockdown. “We vragen niet om opening op korte termijn. Wij zijn bereid onze maatschappelijk plicht te voldoen, maar dit kan niet zonder compensatie.”

In Nederland zijn ongeveer 2200 tattooshops, met zo’n 4000 tatoeëerders. Ook piercingwinkels en aanbrengers van zogeheten pmu, wat staat voor permanente make-up, horen bij de achterban van de NBTK.