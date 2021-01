‘Waarde markt bitcoins bijna 10 procent van gehele bankensector’

De totale waarde van alle bitcoins is door de sterke koersstijging van de digitale munt gestegen naar een bedrag van circa 560 miljard euro. Volgens onderzoek door het Ierse handelsplatform voor digitale munten Cryptoparrot komt dat neer op bijna 10 procent van de waarde van de wereldwijde bankensector, van meer dan 6 biljoen euro.

De bitcoin heeft de afgelopen tijd een ongekende opmars gemaakt, waarbij ’s werelds bekendste digitale munt eerder deze maand naar een recordniveau van bijna 42.000 dollar steeg. Inmiddels is de koers weer teruggezakt tot circa 36.000 dollar. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de munt al eens een piek van bijna 20.000 dollar.

De waarde van de bitcoin en ook andere cryptomunten wordt aangejaagd doordat steeds meer grote spelers in de financiƫle sector interesse tonen in digitale valuta. Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook steeds meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Verder is er een groep mensen die verwacht dat digitale munten, net als goud, een goede investering zijn omdat die niet vatbaar zijn voor zaken als inflatie.