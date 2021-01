800 tot 1000 banen extra weg bij KLM

Bij luchtvaartmaatschappij KLM verdwijnen nog eens 800 tot 1000 duizend banen als gevolg van de crisis, bovenop de eerder aangekondigde reductie van 5000 banen. Dat maakte KLM bekend. De maximaal 1000 man personeel die extra moet vertrekken betreft voor de helft cabinepersoneel. Daarnaast gaat het om 100 piloten en 200 tot 400 medewerkers op de grond.

KLM- baas Pieter Elbers had eerder al gewaarschuwd dat het beeld voor komende zomer er minder rooskleuring uit zou gaan zien dan eerder verwacht. Zo werd eerder rekening gehouden met een scenario waarbij 80 procent van de vluchten volgens schema zou vliegen. Dat percentage zal lager uitkomen. Ook zusterbedrijf Air France schroefde eerder al de prognoses voor dit jaar neerwaarts bij.

De realiteit is dat het herstel met name op de langeafstandsroutes aanzienlijk langer duurt dan verwacht, onder andere door voortdurende en nieuwe internationale beperkingen en reisrestricties, aldus KLM. Bij de vorige banenreductie is er volgens Elbers intensief overleg geweest met sociale partners om tot afspraken te komen. “Deze aanpassing was zeer pijnlijk maar is gelukt. Ik heb het vertrouwen dat we er weer samen uit zullen komen”, laat hij weten.

Vakbonden hielden al wel rekening met extra ingrepen. De eerder aangekondigde reorganisatie werd na de eerste coronagolf overeengekomen. Daarbij werd nog rekening gehouden met herstel dat na de zomer zou doorzetten en niet met de strenge maatregelen die momenteel gelden. Bij de eerste ronde van de reorganisatie lijkt het KLM te lukken om de banenreductie voor het grootste deel zonder gedwongen ontslagen te regelen. Evengoed zullen een paar honderd medewerkers daarbij gedwongen moeten vertrekken.

De nieuwe ingreep staat nog los van de nieuwe maatregelen van het kabinet van de afgelopen 48 uur. Daarbij dreigt KLM vanaf vrijdag vrijwel alle vluchten te moeten schrappen vanwege de mogelijke verplichting tot een coronasneltest voor personeel.

“De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de restricties en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben”, aldus Elbers. “Zelfs als onze bemanningen uitgezonderd worden van deze verplichting, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig. De effecten van de laatste maatregelen komen hier nog bovenop.”