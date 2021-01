Air France-baas rekent op herstel in lente

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France rekent nog altijd op een herstel van de crisis in de lente. Topvrouw Anne Rigail laat aan de Franse krant La Tribune weten nog geen noodzaak te zien om aanpassingen te doen aan de vluchtschema’s. De strengere maatregelen die Frankrijk onlangs instelde, hebben volgens haar ook nog geen impact gehad op het aantal boekingen.

Air France, onderdeel van Air France-KLM, gaat net als sectorgenoten gebukt onder de crisis. De maatschappij stapelt verlies op verlies en moest met overheidsgeld overeind worden gehouden. Frankrijk en Nederland stonden gezamenlijk garant voor miljarden aan noodsteun aan Air France-KLM.

Ondertussen wordt gesproken over extra steun. Pijnpunt in de onderhandelingen is dat Nederland wil investeren op het niveau van KLM en niet op het niveau van het beursgenoteerde, in Parijs gevestigde moederbedrijf. Dat is tegen het zere been van de Franse overheid, die stelt dat elke investering in de groep ook in het belang van KLM is.