Kabinet helpt bedrijven die winterslaap willen houden

Bedrijven die een winterslaap willen houden om de coronacrisis door te komen, kunnen ook gebruik maken van leningen ter waarde van 200 miljoen euro in totaal. De kredietregeling maakt onderdeel van de verruiming van het steunpakket, maar moet nog wel verder uitgewerkt. Bedrijven die voor zo’n ‘Doornroosje-arrangement’ kiezen, kunnen ook rekenen op een coulante fiscus: de Belastingdienst belooft welwillend te kijken naar verzoeken om belastingschulden kwijt te schelden.

De Tweede en Eerste Kamer namen vorig jaar een wet aan die bedrijven moet helpen faillissement af te wenden, met behulp van schuldeisers. Het kabinet hoopt dat bedrijven die in de kern gezond zijn, maar door de coronamaatregelen niet of nauwelijks omzet draaien, van deze wet gebruik kunnen maken om weer te ondernemen als de maatregelen flink versoepeld zijn. Een veelgenoemd voorbeeld zijn de nachtclubs, die voorlopig echt nog dicht moeten blijven, maar na de coronacrisis kunnen rekenen op een behoorlijke omzet.

Die bedrijven kunnen nu ook op zogenoemd TOA-krediet rekenen. Het gaat om leningen tussen de 75.000 en 100.000 euro, die tot ongeveer 10 jaar lopen. De rente zal lager zijn dan over het algemeen door de markt wordt aangeboden. Hoe de precieze regeling eruit komt te zien, moet nog blijken. Belangrijk is wel dat alleen bedrijven zo’n lening krijgen als ze na zo’n akkoord “financieel gezond worden”.

Voor alle bedrijven geldt overigens dat ze hun achterstallige belastingen pas veel later hoeven terug te betalen. Het uitstel is verder verlengd, kondigde het kabinet aan. Het idee is dat ook ondernemers in winterslaap hiervan kunnen profiteren. Bedrijven kunnen tot 1 juli belastinguitstel aanvragen, in plaats van tot 1 april. Ondernemers hoeven hun belastingschuld pas vanaf 1 oktober af te betalen, en krijgen hier drie jaar de tijd voor.

Ondernemers die een time-out nemen, kunnen zelfs vragen of de fiscus hun belastingschuld kwijtscheldt. Het kabinet belooft dat de Belastingdienst zich daarin coulant opstelt. “Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen.” Wel zal worden gekeken of het lange uitstel van betaling niet al genoeg soelaas biedt. Verder geldt ook voor deze regeling dat bedrijven in de kern gezond moeten zijn. “Deskundige derden, zoals banken en accountants” zullen dit moeten beoordelen.