LTO: kabinet heeft met extra steunpakket oog voor problemen

Het kabinet heeft oog voor de problemen van boeren en tuinders met het donderdag aangekondigde extra coronasteunpakket. Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak van branchevereniging LTO. Zo krijgen boeren straks een hogere vergoeding voor hun vaste lasten en krijgen ze een hogere vergoeding voor omzetverlies. “Al blijft de impact van de coronacrisis op veel boerengezinnen en de sector in zijn geheel erg zwaar”, aldus Van der Tak.

De maximale subsidie voor de zogeheten TVL-regeling (tegemoetkoming vaste lasten) wordt losgelaten. De bovengrens voor deze vergoeding wordt voor mkb’ers 330.000 euro per kwartaal, wat ruim het drievoudige is van het eerdere maximumbedrag. Vanwege Europese regels mogen bedrijven in de land- en tuinbouw niet meer dan 100.000 euro steun ontvangen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie en daarom werkt het aan een alternatieve regeling.

Een onderneming moet tenminste 30 procent minder maken door de coronacrisis om in aanmerking te komen voor de TVL. “In verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de kalverhouderij, liggen de omzetverliezen bij veel ondernemers al bijna een jaar net onder die drempel. De situatie wordt daar steeds nijpender”, aldus LTO. De brancheorganisatie pleitte er daarom voor om de drempel te verlagen naar 20 procent. “Tot onze teleurstelling is dat niet gebeurd.”