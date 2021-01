Opnieuw miljarden extra voor ondernemers, ook starters geholpen

Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit om ondernemers bij te staan tijdens de verlengde lockdown. Een aantal bestaande regelingen wordt uitgebreid, bevestigen ingewijden. Ook komt er toch een speciale regeling voor startende ondernemers, terwijl dit eerst nog niet lukte. Het demissionaire kabinet gaat ervan uit dat ruim 4,5 miljard gemoeid is met de uitbreiding van het steunpakket.

De tegemoetkoming van de vaste lasten, waaronder huur en de energierekening, wordt uitgebreid, met extra oog voor bedrijven die het hardst zijn getroffen. Ondernemers die hun omzet volledig zien verdampen, kunnen straks 80 procent van de vaste lasten vergoed krijgen, in plaats van 70 procent, zeggen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws en NOS. Ook bij kleiner omzetverlies kunnen bedrijven meer vergoeding krijgen, en komen meer ondernemingen in aanmerking voor bepaalde vergoedingen.

De speciale regeling voor starters gaat naar verwachting in april open. Die regeling is vergelijkbaar met de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Startende ondernemers en partijen als de VVD hebben vaker aangedrongen op een speciale maatregel voor deze groep, maar eerder bleek het lastig zo’n regeling in elkaar te zetten. Ondernemers die vlak voor de coronacrisis waren begonnen met hun bedrijfje, hebben veelal geen ‘normale’ maanden gedraaid, waarmee ze hun omzet in tijden van de lockdown kunnen vergelijken. Andere regelingen zijn wel gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van andere maanden. Nu zal het derde kwartaal van 2020 als referentie worden gebruikt.

Haagse bronnen benadrukken dat er tot op het laatste moment wordt gepraat over de steunpakketten. De contouren ervan staan vast, maar de invulling van specifieke regelingen is nog niet helemaal duidelijk. De ministers die verantwoordelijk zijn voor de steunpakketten, Wopke Hoekstra van FinanciĆ«n, Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en de kersverse minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout presenteren, donderdag om 17.00 uur de belangrijkste maatregelen in het ‘steunpakket 3.3’.

Volgende week volgt waarschijnlijk een debat in de Tweede Kamer. Overigens is niet uitgesloten dat bepaalde regelingen nog worden bijgeschaafd of verder ingevuld na de persconferentie van de ministers.