‘Ethiopian Airlines moet schikking met Boeing niet accepteren’

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines moet een schikkingsvoorstel van vliegtuigmaker Boeing, in de nasleep van de ramp met het gewraakte toestel 737 MAX in 2019, niet accepteren. Volgens advocaten in de VS zou de maatschappij de vliegtuigfabrikant aan moeten klagen en daarmee een precieze schadevergoeding moeten afdwingen, zo staat in een brief die in handen is van de Amerikaanse krant Seattle Times

Bij de ramp met vlucht ET302 kwamen 157 mensen om het leven. In het schrijven aan Ethiopian Airlines-topman Tewolde GebreMariam stellen de advocaten dat het aanbod van Boeing “schromelijk” tekortschiet bij wat de maatschappij aan schadevergoeding zou kunnen ontvangen. Vooral omdat Boeing de verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor fraude bij de certificering van het vliegtuig door regelgevende instanties.

Volgens de advocaten is de schikking die Boeing heeft aangeboden “slechts een fractie” van de werkelijke schade. Het wel accepteren van de schikking zou volgens de briefschrijvers een enorme politieke en financiĆ«le vergissing zijn voor de maatschappij. Bedragen werden niet genoemd.

Ethiopian Airlines is net als veel branchegenoten wanhopig op zoek naar geld. Voor de ramp was het een van de grootste en meest succesvolle luchtvaartmaatschappijen van Afrika. Maar het neerstorten van vlucht ET302 en het aan de grond moeten houden van de 737 MAX-toestellen zorgde voor een flinke omzetval voor de maatschappij. De inkomsten kwamen vorig jaar nog meer onder druk te staan toen de coronacrisis het luchtverkeer goeddeels stillegde.

Het toestel crashte kort na vertrek van de luchthaven van Addis Abeba. Het vliegtuig was op weg naar Kenia.