KLM werkt aan ‘logistieke puzzel’, lange vluchten vertrekken nog

De eerste langeafstandsvluchten van KLM zijn vrijdagmorgen, ondanks een eerdere waarschuwing dat vliegen niet mogelijk was, volgens schema vertrokken. Ook korte vluchten gaan vooralsnog op een normale wijze door. Ondertussen werkt KLM achter de schermen naar eigen zeggen aan de “immense logistieke puzzel” als vanaf zaterdag ook voor crewleden een verplichte coronasneltest geldt, voordat koers wordt gezet terug naar Amsterdam.

De maatschappij waarschuwde eerder dat door het instellen van een verplichte coronatest voor reizigers en bemanning vanaf vrijdag nagenoeg geen vluchten door kunnen gaan. Als ook vliegend personeel verplicht een sneltest moet ondergaan, loopt de luchtvaartmaatschappij het risico dat werknemers moeten achterblijven. KLM heeft al aangegeven crews niet in het buitenland achter te laten uit het oogpunt van goed werkgeverschap. De maatschappij verwacht later op vrijdag meer duidelijkheid over de logistiek te kunnen verschaffen.

Om 09.35 uur koos KL623 evengoed het luchtruim richting Atlanta, vijf minuten later vertrok de KL713 naar Paramaribo. Een woordvoerder zei dat de vluchten na een korte stop direct weer zullen terugkeren. Of ze voor zaterdag in Nederland weer terug zijn, kon hij evenwel niet zeggen.

Ondertussen gaat ook de Haagse lobby van KLM door. De maatschappij hoopt tot een werkbare situatie voor crewleden te komen zodat vluchten uitgevoerd kunnen blijven worden. KLM-baas Pieter Elbers zag een opening in opmerkingen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) die in het debat in de Tweede Kamer zei vast te willen houden aan de maatregel en het voorzorgsprincipe. Maar tegelijkertijd gaf ze ook aan open te staan voor een alternatief. Daar moeten dan wel het OMT en het RIVM achter staan.