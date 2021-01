‘Vrijwel zeker nieuwe recessie eurozone op komst’

Het aanscherpen en verlengen van lockdowns in Europese landen heeft voor verdere krimp in de dienstensector gezorgd. Onder andere de horeca en winkels vallen onder die categorie, die goed is voor bijna driekwart van de gehele economie van de eurolanden. Daardoor is het vrijwel zeker dat er een nieuwe recessie in de eurozone komt, stelt hoofdeconoom Chris Williamson van het Britse onderzoeksbureau Markit.

“Een dubbele dip voor de economie van de eurozone lijkt steeds onvermijdelijker. De productie daalde in januari verder, met name door de verslechterde omstandigheden in de dienstensector”, aldus Williamson.

De graadmeter van Markit voor de economische activiteit in de dienstensector ging in januari omlaag naar 45, van een stand van 46,4 in december. Elk cijfer onder de 50 wijst op krimp, daarboven op groei. Het is de vierde maand van krimp in de dienstensector.

De neergang van de dienstensector in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, was iets minder hevig. Het land maakte vorige week bekend dat de huidige lockdownmaatregelen tot zeker 15 februari in stand blijven. In Frankrijk, waar een strengere avondklok ging gelden, was de afname wel sterker.

Tegenover de schade die dienstverleners ondervinden, staat de groei van de industrie in de eurozone. De index van Markit voor de activiteit van industriebedrijven kwam uit op 54,7, tegenover 55,2 in december.

Onderzoeker Williamson is niettemin ook somber over de industrie. Het ging in januari om de zwakste groei van deze sector in de afgelopen zeven maanden, zo onderstreept hij. ECB-president Christine Lagarde stelde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit juist dat er veel tekenen zijn van herstel van de industrie.