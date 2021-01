Reissector en corona-angst zetten beurzen lager

De Europese aandelenbeurzen zijn met een verliesdag de week uitgegaan. Zorgen over de huidige coronagolf houden beleggers bezig. Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties kregen klappen omdat in Europees verband is afgesproken dat niet-noodzakelijke reizen ontmoedigd moeten worden. De vrees is dat de komende maanden de reiswereld nog verder plat komt te liggen.

Air France-KLM was op het Damrak de grote verliezer bij de middelgrote bedrijven met een min van 3,7 procent. Elders in Europa werden ook Lufthansa, Ryanair, IAG en easyJet tot 3,4 procent lager gezet. TUI, het grootste reisbureau ter wereld, verloor in Frankfurt 12,6 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de dag met een min van 0,5 procent op 660,53 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 980,70 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

Tegenvallend economisch nieuws zorgde eveneens voor terughoudendheid. Volgens marktonderzoeker Markit is de activiteit in de Europese dienstensector in januari verder afgenomen door de lockdowns. De sector, waar de horeca en winkels onder vallen, is goed voor zo’n driekwart van de gehele economie. Een nieuwe recessie in Europa lijkt daarmee volgens Markit vrijwel zeker.

Randstad (min 4 procent) was de hekkensluiter in de AEX door de zorgen over de lockdowns in veel landen waarin de uitzender actief is. Olie- en gasconcern Shell verloor 1,9 procent. De olieprijzen stonden onder druk door de zorgen over de negatieve impact van de lockdowns op de vraag naar olie en de gestegen Amerikaanse oliereserves. Dataleverancier RELX en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield voerden de weinige stijgers aan met plussen van 2,4 procent.

Op de lokale markt steeg Beter Bed 1,1 procent. De beddenfabrikant liet ondanks de coronacrisis voor het zevende kwartaal op rij omzetgroei zien door sterke onlineverkopen. In Frankfurt klom Siemens 7,3 procent, dankzij een sterk handelsbericht van het Duitse elektronicaconcern. Ook de cijfers van de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 (plus 4,7 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,2177 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent in prijs tot 52,34 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 55,39 dollar per vat.