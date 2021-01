Techbedrijf IBM onderuit op Wall Street

Het aandeel IBM is vrijdag bij opening op Wall Street hard onderuitgegaan. Het technologiebedrijf werd door beleggers in de uitverkoop gedaan na zijn kwartaalupdate. Daaruit kwam naar voren dat de omzetval in het slotkwartaal van 2020 dieper was dan waar rekening mee werd gehouden.

Volgens kenners betekenen de mindere cijfers dat de geplande reorganisatie van topman Arvind Krishna mogelijk langer zal duren dan gepland. In het slotkwartaal van 2020 daalde de omzet met 6,5 procent tot 20,4 miljard dollar. Dat betekende alweer het tiende kwartaal op rij dat de opbrengsten lager uitvielen. Het aandeel IBM verloor ruim 10 procent.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel een min van 0,6 procent op 31.001 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,4 procent tot 3836 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 13.487 punten.

Verder ging de aandacht uit naar lockdownmaatregelen in Europa en de Verenigde Staten die veel strenger worden. Ook kijken beleggers naar de Amerikaanse Senaat, waar het coronasteunpakket van de nieuwe president Joe Biden vermoedelijk op weerstand stuit.

Op bedrijfsgebied staat naast IBM ook chipmaker Intel in de schijnwerpers. Dat bedrijf kwam onverwacht met kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht. Intel profiteerde van de aanhoudende vraag naar laptops als gevolg van het thuiswerken door de coronapandemie. Ook de uitbouw van 5G-netwerken en de vraag naar datacentra stuwden de resultaten. Intel werd evenwel ruim 5 procent lager gezet.

Oliedienstverlener Schlumberger overlegde betere kwartaalcijfers dan verwacht en won 0,7 procent aan waarde. Aandelen in lege beurshuls Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation maakten een koerssprong van meer dan 80 procent nadat dat fonds een deal met maker van laadpalen EVgo bekendmaakte. Dat bedrijf gaat naar de beurs door samen te gaan met het beursfonds dat speciaal voor de overname van een ander bedrijf was opgericht.

De euro was 1,2161 dollar waard tegen 1,2107 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 2,6 procent minder waard en verruilde voor 51,75 dollar per vat van eigenaar. Brent-olie werd 2,2 procent goedkoper op 54,89 dollar per vat.