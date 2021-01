Installatiebranche heeft groeiend tekort aan vakmensen

De installatiebranche, waarin ongeveer 150.000 vakmensen werkzaam zijn, zit te springen om nieuw personeel. Volgens Techniek Nederland is er op dit moment een tekort van 20.000 installateurs. “Dat tekort groeit binnen drie tot vijf jaar naar 40.000 mensen als er helemaal niets gebeurt”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tegen De Telegraaf.

Het gebrek aan vakmensen in de installatiebranche heeft ertoe geleid dat bedrijven personeel bij elkaar wegkapen met handenvol geld. Ondernemers zetten zelfs headhunters in om verwarmingsmonteurs, loodgieters en elektriciens van concurrenten binnen te halen, zegt Terpstra van de brancheorganisatie van installateurs.

“Bedrijven huren headhunters in om voor een paar tientjes extra personeel bij elkaar weg te kapen”, stelt Terpstra. “Er ontstaan veel nieuwe bedrijven en grote partijen nemen de kleintjes over. De personeelstekorten worden groter en groter, maar dit is natuurlijk niet goed voor de sector en ook geen oplossing voor het gebrek aan vakmensen.”

Het personeelstekort is zo nijpend, dat zonder verdere actie de energietransitie en de daarmee samenhangende klimaatdoelen onhaalbaar dreigen te worden, waarschuwt Techniek Nederland. “Voor 2030 moeten onder meer 1,7 miljoen laadpalen worden geplaatst en anderhalf miljoen huizen verduurzaamd. Op 1 januari 2023 moeten bovendien alle kantoorgebouwen in ons land minimaal voldoen aan energielabel C”, legt Terpstra uit. “Dat is een enorme opgave en dat vraagt heel veel van de sector en de politieke urgentie ontbreekt.”

Terpstra geeft ook toe dat de sector er zelf nog onvoldoende in is geslaagd om de technische beroepen goed over het voetlicht te brengen. “We moeten de hand inderdaad in eigen boezem steken. We hadden al eerder kunnen doen wat veel ondernemers nu zeggen: ik werf geen mensen meer op vacatures, maar op capaciteiten die ze hebben. En net als de zorg nu in coronatijd doet, moeten wij ook meer op zoek naar zijinstromers. Bijvoorbeeld uit beroepen waar een overschot is.”